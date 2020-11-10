Водитель Lamborghini форсировал лужу по самую крышу автомобиля

В сети появилось видео, как водитель суперкара Lamborghini Huracan Spyder проезжает огромную лужу на дороге во время урагана. В один момент вода покрыла автомобиль по саму крышу, тем не менее, мощному "итальянцу" удалось вырваться из западни.

Соответствующее видео опубликовал YouTube-канал Supercar Hunter. Известно, что необычный случай произошел на минувших выходных во Флориде, США, когда регион накрыл шторм "Эта". Из-за стихии пострадали, среди прочих, и автомобилисты, но если многие водители покинули свои машины, то водитель "Уракана" решил не сдаваться, что следует из ролика (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Lamborghini Huracan Spyder форсировал внушительную лужу Car and Driver

Американец, управляющий "Ламборгини", ловко проехал затопленную улицу между застрявшими авто и покинул опасный участок. Как пишут пользователи в комментариях, ему удалось успешно добраться до места назначения. Впрочем, неизвестно, в каком состоянии пребывает машина после такой поездки: если вода попала моторный отсек и (или) салон, суперкару грозит дорогостоящий ремонт.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что полицейский суперкар Lamborghini спас жизнь человеку. За считанное время он доставил донорскую почку пациенту.