Водитель грузовика 20 минут ездил от полиции из-за измены жены

В штате Огайо (США) полиция около 20 минут продолжала погоню за нарушителем на грузовике Volvo. Водитель тягача превышал скорость и двигался по встречной полосе. Причиной послужила измена жены.

Полиция штата отреагировала на вызов после сообщения о движении грузовика на высокой скорости по неасфальтированной разделительной полосе. Правоохранители начали преследование, погоня длилась около 20 минут.

Во время преследования водитель грузовика звонил в службу спасения и говорил, что его жена изменяет ему. Она в это время находилась в кабине рядом с ним. Мужчина отказывался сдаваться из-за того, что ему грозило 20 лет тюрьмы.

После нескольких выстрелов в моторный отсек грузовик удалось остановить. Водителя задержали, а его жену доставили в больницу.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Швейцарии произошло очень дорогое ДТП стоимостью более $4 000 000 с участием Bugatti и Porsche.