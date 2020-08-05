Водитель фуры 14 километров вёз на капоте разъяренного мужчину
На минувших выходных в американском штате Флориде произошел дорожный инцидент в стиле голливудских боевиков. Действующими лицами в нём выступили дальнобойщик и водитель легковушки, между которыми "пробежала кошка".
Данный инцидент привлек внимание случайных свидетелей, которые смогли записать происшествие с разных ракурсов. На видео можно увидеть, как мужчина лежит на капоте грузовика, едущего по трассе, и бьет металлическим прутом лобовое стекло, а также голыми руками и головой. В свою очередь водитель фуры даже не пытается остановиться – вместо этого он намеревается скинуть неприятеля с помощью хаотичных поворотов и резких торможений.
По словам очевидцев, эта безумная поездка продолжалась 14 километров. Что заставило разъяренного американца выйти из своей Toyota, перелезть через бетонный забор вдоль дороги, запрыгнуть на грузовик и начать буйствовать, пока не выяснено, пишет atoblog.com.
В полиции заявили, что в результате инцидента обошлось без пострадавших, а дебошира задержали и отвезли в больницу.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что преступник завладел автомобилем за $140 000 с помощью поддельного чека.