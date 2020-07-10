Так показала камера: водителя Ford оштрафовали за скорость 703 км/ч

Курьезный случай произошел в Италии с владелицей Ford Focus. Автомобилистка получила штраф за то, что якобы двигалась со скоростью самолета.

Как сообщает autoappassionati.it, на участке движения скорость ограничения составляла 70 км/ч, тогда как камера автофиксации нарушений ПДД зафиксировала десятикратное превышение скорости водителем Форда. По данным радара, его скорость составляла 703 км/ч!

Что еще более странно – полиция не проверила информацию и выписала женщине штраф на 850 евро и вычла из прав 10 штрафных баллов (в Италии на момент получения водительского удостоверения автомобилисту дается 20 очков, и если он их полностью расходует, то должен повторно сдать экзамен, чтобы вернуть себе право вождение автомобиля). Правоохранителей не смутил тот факт, что автомобиль попросту не мог двигаться с такой скоростью – хотя бы потому, что даже в топовой версии последнего поколения "максималка" Ford Focus составляет 250 км/ч.

Однако это не конец истории. Глава местного комитета по соблюдению ПДД Джованни Стролого, к котором обратился водитель, посоветовал принять штраф, а затем оспорить его в суде и потребовать компенсацию. Организация также предложила итальянке свою юридическую помощь, поскольку она откровенно недовольно халатностью полиции.

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