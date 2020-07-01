Водитель чудом выжил в разорванной пополам Skoda Octavia

Недавно в Словакии произошла жуткая авария с участием Skoda Octavia. Автомобиль оказался разорванным пополам и полностью уничтоженным, но, что удивительно – водитель остался жив, несмотря на всю серьезность последствий.

Как пишет Auto.cz, Octavia третьего поколения столкнулась с грузовиком, который двигался по главной дороге. Удар буквально разорвал чешский универсал на две части, обе из которых оказались друг от друга на приличном расстоянии, да еще и за пределами дороги.

ДТП, в котором водитель чудом выжил; auto.cz

За рулем машины сидел 64-летний водитель, и ему очень повезло – мало того, что мужчина остался жив, так он еще и не получил серьезных травм. Что же касается водителя грузовика, он также отделался лёгким испугом.

ДТП, в котором водитель чудом выжил; auto.cz

ДТП, в котором водитель чудом выжил; auto.cz

Словацкие полицейские сообщили, что они провели тесты на алкоголь обоих водителям – результаты оказались отрицательными. Точные причины аварии выясняются.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что производителей авто обязали устанавливать в машины алкотестеры.