Водитель BMW похвастал ездой на 180 км/ч по встречной полосе

В Сети появилось видео, снятое безрассудным водителем BMW 6-Series. Автомобилист показал, как он едет на своем авто на скорости 180 км/ч. Причем не только в своей полосе, но и обгоняя других водителей и даже выезжая на встречную полосу.

Случай произошел в Молдове, на участке дороги Хынчешть-Кишинев. В ролике можно увидеть, как одной рукой "бмввод" управляет машиной, а другой – снимает происходящее на телефон. Причем за время съемок его скорость даже превышала отметку 180 км/ч. В то же время водитель несколько раз хаотично менял полосу движения и пересекал двойную сплошную.

Изначально видео было опубликовано его же автором в TikTok, но к настоящему моменту оно уже стало вирусным – ролик перепостил ряд ведущих СМИ Молдовы. Полиция занимается поисками гонщика.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что электрокар Tesla устроил масштабное ДТП.