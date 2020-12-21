Водитель 10 часов провел в машине, которую засыпало снегом

58-летний Кевин Крессен из американского штата Нью-Йорк оказался запертым в холодной машине на 10 часов. Его автомобиль засыпал снегом проезжающий мимо снегоуборочный грузовик: в это время легковушка стояла у обочины, и по непонятным причинам водитель спецтехники ее не заметил.

Как пишет The New York Times, водитель не смог сразу же выбраться из западни, поскольку высота снега составляла нешуточные 1,2 метра. При этом ситуация усугублялась еще и тем, что из-за неисправности двигателя автомобиля Крессен не мог включить обогрев салона, поэтому ему грозило обморожение. К счастью, мужчине удалось дозвониться в полицию по телефону и рассказать правоохранителям о случившемся. Однако из-за большого количества снега, покрывавшего автомобиль, полиции не удалось точно определить местонахождение машины.

Кевин Крессен рядом со своим спасителем, полицейским Джейсоном Колли The New York Times

Удача улыбнулась автомобилисту лишь на следующее утро, когда сержант местного департамента полиции Джейсон Колли осматривал последствия метели на дорогах. Патрульному показалось, что под толстый слой снега попали почтовые ящики, но когда он приступил к очистке, то наткнулся на лобовое стекло "закопанной" машины.

После того, как Кевина вытащили из машины, его отвезли в больницу. Сейчас мужчина лечится от переохлаждения и обморожений.