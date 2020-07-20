Во Вьетнаме построили суперкар за 500 долларов

Вьетнамские умельцы построили Lamborghini Aventador из… картона. Процесс изготовления необычной реплики занял около пяти месяцев, а расходы составили около $500.

Работа по созданию бюджетного варианта знаменитого итальянского суперкара был заснят на видео и опубликовано на YouTube-канале NHẾT TV. За основу для своего детища вьетнамские мастера взяли стальной каркас, а в движение автомобиль приводит 150-кубовый мотор от мотоцикла.

После создания "тележки" вьетнамские самодельщики занялись выклейкой кузова из картона, причем, к вопросу подошли очень серьезно. Внешне кузов выглядит очень правдоподобно и пропорционально. Мастера вырезали характерные ромбовидные отверстия для фар, сделали сложный рельефный капот и даже смогли сделать фирменные двери-гильотины.

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Это уже не первый репликар от этих мастеров, весной она показали картонную реплику на тему Bugatti Chiron с педальным приводом от велосипеда.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Lamborghini представила гибридный родстер.