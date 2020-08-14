Во Львове отпраздновали день рождения "Запорожца"
В этом году исполняется 60 лет первой украинской малолитражки ЗАЗ-965 "Запорожец". К юбилею во Львове провели спецгашение памятной почтовой марки и конверта.
К сожалению, из-за карантин был отменен нынешний юбилейный Международный слет владельцев этой любимого многими поколениями модели авто в Запорожье на Хортице. Поэтому Львов стал едва ли не единственным городом Украины отметивший этот праздник.
В Украине во многих городах существуют клубы фанов "Запорожца", однако во Львове к этой модели особое отношение. Еще в 1983 году здесь был основан "Авто-фан-клуб "ЗАЗ-Козак". А в 1999 году именно на "горбатых" "Запорожцах" были проведены первые соревнования на исторической трассе "Львовский треугольник". Также в 1999 году "Пиккардийская Терция" во Львове впервые исполнила "Гимн "Запорожцу". Неудивительно, что на нынешний праздник разрезать юбилейный торт и спеть вместе пришли "пиккардийцы".
Акция в стиле ретро организовали львовские владельцы украинской автолегенды. После разрезания большого праздничного торта и традиционного бокала шампанского состоялся миниконкурс "Элеганции" – смотр автомобилей и экипажей, одетых в наряды периода выпуска их авто. Веселые цвета, брюки клеш, яркие рубашки, платья в горошек – спутники эпохи "Запорожцев".
В рамках праздника состоялось спецгашение памятной почтовой марки и конверта, посвященных юбилею: такой подарок сделал известный украинский филателист "Казацкой почти" Андрей Пилюх.
Напомним, что ЗАЗ-965 "Запорожец" – первый серийный украинский легковой автомобиль, который выпускался на Запорожском автомобильном заводе "Коммунар" с 1960 по 1969 годы. Стоимость ЗАЗ-965 составляла 1800 советских рублей, с годами цена авто менялась, но всегда была эквивалентна 1000 бутылкам водки. То есть, ЗАЗ-965 можно было приобрести за сумму, примерно соответствующую 20-ти официальным средним зарплатам. Для многих советских семей именно "горбатый" "Запорожец" стал первой в жизни машиной.
Он отличался фантастической проходимостью. За свой "игрушечный" вид, дешевизну и конструктивные недостатки, он часто становился объектом шуток. "Горбатый" был постоянным героем анекдотов, в которых он сталкивался с напыщенным 600-м "Мерседесом", боялся собак и позорил всю семью. Но народной любви все же было куда больше.
В январе 1960 года изготовили три опытных "Запорожца" с двигателями МеМЗ-965В Мелитопольского моторного завода. К марту две машины накатали по пять тысяч километров, третья – четырнадцать тысяч. 18 июля 1960 два автомобиля были представлены кремлевским вождям Никите Хрущеву и Леониду Брежневу.
В октябре завод "Коммунар" начал серийный выпуск "малышей". Первая серийная партия увидела свет 22 ноября. За девять лет было изготовлено 316 713 экземпляров.
"Горбатый" стал поистине народным автомобилем и даже экспортировался за границу: для этих целей была разработана специальная версия 965Е/965А "Ялта" c улучшенной звукоизоляцией и внутренним убранством.
ЗАЗ также выпускал версии для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата: 965Б для людей с полностью нефункциональными ногами и 965Р для тех, у кого работала одна рука и одна нога. Кроме этого, была необычная версия 965С с правым расположением рулевого управления для сбора и перевозки почты.
Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, ЗАЗ-968М "Запорожец" из бумаги показали на видео.