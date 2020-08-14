В этом году исполняется 60 лет первой украинской малолитражки ЗАЗ-965 "Запорожец". К юбилею во Львове провели спецгашение памятной почтовой марки и конверта.

К сожалению, из-за карантин был отменен нынешний юбилейный Международный слет владельцев этой любимого многими поколениями модели авто в Запорожье на Хортице. Поэтому Львов стал едва ли не единственным городом Украины отметивший этот праздник.

Во Львове отпраздновали день рождения "Запорожца". Фото Евгения Кравса

В Украине во многих городах существуют клубы фанов "Запорожца", однако во Львове к этой модели особое отношение. Еще в 1983 году здесь был основан "Авто-фан-клуб "ЗАЗ-Козак". А в 1999 году именно на "горбатых" "Запорожцах" были проведены первые соревнования на исторической трассе "Львовский треугольник". Также в 1999 году "Пиккардийская Терция" во Львове впервые исполнила "Гимн "Запорожцу". Неудивительно, что на нынешний праздник разрезать юбилейный торт и спеть вместе пришли "пиккардийцы".

Во Львове отпраздновали день рождения "Запорожца". Фото Евгения Кравса

Акция в стиле ретро организовали львовские владельцы украинской автолегенды. После разрезания большого праздничного торта и традиционного бокала шампанского состоялся миниконкурс "Элеганции" – смотр автомобилей и экипажей, одетых в наряды периода выпуска их авто. Веселые цвета, брюки клеш, яркие рубашки, платья в горошек – спутники эпохи "Запорожцев".

В рамках праздника состоялось спецгашение памятной почтовой марки и конверта, посвященных юбилею: такой подарок сделал известный украинский филателист "Казацкой почти" Андрей Пилюх.

Во Львове отпраздновали день рождения "Запорожца". Фото Евгения Кравса

Во Львове отпраздновали день рождения "Запорожца". Фото Евгения Кравса

Напомним, что ЗАЗ-965 "Запорожец" – первый серийный украинский легковой автомобиль, который выпускался на Запорожском автомобильном заводе "Коммунар" с 1960 по 1969 годы. Стоимость ЗАЗ-965 составляла 1800 советских рублей, с годами цена авто менялась, но всегда была эквивалентна 1000 бутылкам водки. То есть, ЗАЗ-965 можно было приобрести за сумму, примерно соответствующую 20-ти официальным средним зарплатам. Для многих советских семей именно "горбатый" "Запорожец" стал первой в жизни машиной.

Во Львове отпраздновали день рождения "Запорожца". Фото Евгения Кравса

Он отличался фантастической проходимостью. За свой "игрушечный" вид, дешевизну и конструктивные недостатки, он часто становился объектом шуток. "Горбатый" был постоянным героем анекдотов, в которых он сталкивался с напыщенным 600-м "Мерседесом", боялся собак и позорил всю семью. Но народной любви все же было куда больше.

В январе 1960 года изготовили три опытных "Запорожца" с двигателями МеМЗ-965В Мелитопольского моторного завода. К марту две машины накатали по пять тысяч километров, третья – четырнадцать тысяч. 18 июля 1960 два автомобиля были представлены кремлевским вождям Никите Хрущеву и Леониду Брежневу.

Во Львове отпраздновали день рождения "Запорожца". фото Евгения Кравса

В октябре завод "Коммунар" начал серийный выпуск "малышей". Первая серийная партия увидела свет 22 ноября. За девять лет было изготовлено 316 713 экземпляров.

"Горбатый" стал поистине народным автомобилем и даже экспортировался за границу: для этих целей была разработана специальная версия 965Е/965А "Ялта" c улучшенной звукоизоляцией и внутренним убранством.

Экспортная версия получила имя Jalta. Фото: obozrevatel.com

ЗАЗ также выпускал версии для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата: 965Б для людей с полностью нефункциональными ногами и 965Р для тех, у кого работала одна рука и одна нога. Кроме этого, была необычная версия 965С с правым расположением рулевого управления для сбора и перевозки почты.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, ЗАЗ-968М "Запорожец" из бумаги показали на видео.