Во Франции представили премиальный седан на водороде

Французский гонщик Оливье Ломбард представил проект Hopium Machina – инновационный водородный премиум-седан.

Об этом сообщает портал Archyde. Machina – это элегантный седан с оригинальным дизайном, короткими свесами, выдвижными ручками дверей и "мускулистыми" формами. Также автомобиль получит панорамную крышу и камеры вместо привычных зеркал заднего вида.

Hopium Machina. Фото: archyde.com

По словам создателя, автомобиль будет приводится в движение 500-сильным двигателем, работающим на водороде, а запас хода обещают не менее 1000 км. На заправку машины водородом потребуется примерно 3 минуты.

Действующий прототип компании будет представлен в будущем году, а производство должно начаться в 2026 году. Автомобиль будет выпускаться во Франции, но его продажипланируется организовать по всему миру.

Hopium Machina. Фото: archyde.com

29-летний гонщик, ставший в 2011 году победителем гонки "24 часа Ле-Мана" в категории LMP2, решил заняться производством водородных автомобилей. С 2013 года он сотрудничает со швейцарской компанией GreenGT в области создания водородного гоночного болида, чтобы принять участие в 24-часовом марафоне в Ле-Мане в 2024 году. В начале нынешнего года Ломбард основал во Франции компанию Hydrogen Motive Company, в состав которой входит автомобильное подразделение Hopium Automotive Division.

Hopium Machina. Фото: archyde.com

HMC намерена стать лидером в области водородных технологий и планирует "участвовать в инновационных проектах, которые приведут к созданию общества, основанного на водороде". Часть этих усилий включает производство автомобиля Hopium Machina, который они считают своим "первым важным шагом".

Ориентировочная стоимость инновационного седана составит 110-140 тысяч евро. Оливье планирует произвести с 2026 до 2030 года порядка 8 тысяч таких авто.

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