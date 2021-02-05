Во Франции Duster превратили в пикап-вездеход с гусеницами

Во Франции ателье Garage 4×4 Balleydier превратило кроссовер Duster в гусеничный вездеход. В его основу взяли пикап Duster, который выпускает румынская компания Romturingia.

Кроссоверу срезали заднюю часть и оборудовали на ее месте грузовую платформу, которая может перевозить до 500 килограмм. Затем автомобилю заменили колеса на гусеницы, что улучшило проходимость, но ограничило максимальную скорость до 60 км/ч. Об этом сообщает сайт ТопЖыр.

Отмечается, что установленные траки легко снимаются и на их место можно быстро поставить колеса.

Пикап Duster оснащен 1,5-литровым 110-сильным турбодизелем, 6-ступенчатой МКПП и полным приводом. Его цена – 37 346 евро (из них 14 800 просят за гусеничный привод).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине легкий универсал Mercedes переделали в огромный вездеход. Основой для внедорожного универсала был грузовой ГАЗ 66, а снаружи и внутри все от оригинальной модели.

А еще раньше мастер из Харькова переделал "Запорожец" на внедорожник. Часть деталей мужчина изготовил своими руками, но большинство узлов и агрегатов он позаимствовал у "Газели" и "УАЗа". Под капотом обновленной машины стоит двигатель на 2,5 литра, а крутящий момент передается на все колеса.