Во что поиграть на телефоне: Blocky Roads и самодельные машины

Смартфон – ежедневный помощник в простых и сложных задачах. Еще одно немаловажное назначение – развлечения. Если раньше игры в мобильных телефонах были примитивными, сегодня они способны удивить.

АвтоОбоз изучил плеймаркет на предмет необычных проектов и обнаружил Blocky Roads. Кроме веселых покатушек на скорость эта игра удивила приятным и даже захватывающим геймплеем. И, к тому же, оказалась симулятором конструктора.

Начать стоит с того, что в игре есть сюжет. Это довольно необычно для гоночных проектов, где процесс сосредоточен вокруг автомобилей (или других транспортных средств), умений игрока и правильных стилистических и геймплейных деталей. С последними пунктами у Blocky Roads все в порядке, об этом поговорим ниже. Но сюжет – элемент, без которого в такой игре точно можно обойтись. Но не в этот раз.

Сперва вам показывают короткий ролик, в котором герой – владелец фермы – чудом остается живым после "нападения" торнадо, которое делает что-то страшное с животными и разрушает все постройки. Стиль игры мультяшный (повествования – тоже), поэтому никакого насилия нам не покажут. Все просто исчезает. Наличие сюжета закономерно намечает впереди цель, к которой необходимо двигаться, – восстановление фермы и возвращение всех животных. В этом каким-то образом нам поможет прохождение уровней. Хотя бы играть интересно!

Автопарк большой: внедорожники, кабриолеты, грузовики, мотоцикл, трактор, танк, квадроцикл и даже гоночный болид. Все они отличаются своим поведением и характером езды, это приятная деталь. Также присутствует система кастомизации, без которой просто невозможно обойтись – она понятна и полностью оправдана. Если стандартные машины не покажутся интересными, Blocky Roads позволит создать свое транспортное средство. Пожалуй, эта механика составляет как минимум треть привлекательности проекта.

Создание уникальной машины организовано по принципу конструктора, где необходимо строить кузов из кубиков. Их расположение можно выбирать, цвет настраивается с помощью стандартного набора и продвинутой палитры, если необходимы уникальные оттенки. При этом физика игры непосредственно реагирует на ваши конструкторские способности: например, если у автомобиля сделать слишком массивной переднюю часть или корму, развесовка нарушится и вы обязательно ощутите это во время заезда. Отлично!

Уровни, которые необходимо проходить, визуально выдержаны в пиксельной стилистике, как и все в Blocky Roads – наверняка авторы вдохновлялись знаменитым Minecraft. Получилось здорово. Пейзажи яркие, фактурные и очень разнообразные. Сложность меняется по мере продвижения "сюжета". Если первый уровень своим дружелюбием аккуратно вводит вас в курс дела, приучая к игровым механикам, то к середине игры придется постараться как следует, чтобы доехать до конца трассы хотя бы с минимальным остатком здоровья машины. Здесь есть повреждения, поэтому за техническим состоянием во время заезда необходимо следить. А еще лава – очень опасная штуковина, от соприкосновения с ней автомобиль взрывается, а уровень придется проходить заново.

Основа игровой механики – поддержание равновесия. Трассы наполнены холмами, трамплинами и ямами. В воздухе придется каждый раз балансировать, чтобы обязательно приземлиться на колеса. С продвижением по карьере те самые холмы становятся выше, а склоны – круче, что неизменно приводит нас к системе кастомизации. Можно настроить мощность двигателя, устойчивость кузова, доработать подвеску – эти модификации в определенный момент становятся необходимостью, поэтому обойтись без них не удастся.

Конечно, особенное удовольствие от игрового процесса получается во время заездов на собственном транспортном средстве, которое обязательно радует глаз. Из-за того, что никаких ограничений вам не дают, построить можно что угодно – суперкар, автобус, дом или кусочек торта. Главное, не забыть "прокачать" мотор, чтобы ехать как можно быстрее и эффективно взбираться на крутые возвышенности. Действие происходит под забавную и довольно инфантильную музыку. Сама по себе она звучит плохо, но отлично дополняет атмосферу игры, чтобы на лице игрока до самого финала оставалась улыбка.

Плюсы:

Создание уникального транспортного средства

Приятное управление

Серьезная и оправданная модификация автомобилей

Нарастающая сложность уровней

Минусы:

Глупый сюжет

Странная музыка

OBOZREVATEL также успел поиграть в Vertigo Racing. Этот проект по праву можно назвать одной из наиболее необыкновенных, атмосферных и запоминающихся гоночных игр, которая влюбляет в себя с первых секунд.