Внезапно: новый Ford Mondeo будет похожим на Volvo XC90

Уже в следующем году на рынок выйдет новый Ford Mondeo. Однако, это не единственный сюрприз – оказывается, новая модель будет кардинально отличаться от нынешней.

Британское издание Autocar обнаружило на европейском сайте компании (случайно) опубликованный каталог будущих моделей Ford для дилеров, в котором были изложены некоторые детали касаемо как раз предстоящего Mondeo. Выяснилось, что модель начнут выпускать в начале 2021 года,а в продаже она появится во второй половине года.

Ford Mondeo актуального поколения autocar.co.uk

В этом же документе вскрылась еще одна интересная деталь: вместо привычных пружин у задней подвески Ford Modeo 2021 будет листовая рессора – в точности как у кроссовера Volvo XC90!

Volvo XC90 avto.pro

Такое решение позволит производителю сэкономить место для установки аккумуляторной батареи, которую получит плагин-гибридная версия Mondeo (нынешний Mondeo Hybrid теряет большую часть своего багажника из-за аккумулятора, установленного на месте запасного колеса). Предполагается, что у нового гибрида Мондео будет силовая установка от кроссовера Ford Kuga PHEV, которая обеспечит мощность в 225 л.с. и электрический запас хода 50 км; в состав этой системы войдет 2,5-литровый бензиновая "четверка" Atkinson, электродвигатель и АКБ на 10,38 кВтч.

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Ford Mondeo 2021. Видение Autocar о дизайне новой модели autocar.co.uk

Помимо этого, как отмечают "автокаровцы", наряду с привычными версиями Ford Mondeo 2021 дебютирует в кузове внедорожный универсал. на это указывают ранние шпионские фото прототипа будущей модели. На них показан тестовый мул: Мондео в кузове актуального Ford Focus Active Estate, но с удлиненной колесной базой и увеличенным клиренсом. Такая машина будет конкурировать с Subaru Outback, Volvo V60 Cross Country и Volkswagen Passat Alltrack.

Внедорожный универсал Ford Mondeo 2021 тестируется в кузове Focus autocar.co.uk

Внедорожный универсал Ford Mondeo 2021 тестируется в кузове Focus autocar.co.uk

Внедорожный универсал Ford Mondeo 2021 тестируется в кузове Focus autocar.co.uk

Внедорожный универсал Ford Mondeo 2021 тестируется в кузове Focus autocar.co.uk

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, Ford инвестирует несколько миллионов евро в гибриды и аккумуляторные батареи.

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