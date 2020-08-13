Внезапно: BMW показала модель, которую никто не ожидал

Заряженная BMW M3 стала легендой почти сразу же, как только появилась на свет (еще в первом поколении), но в истории этой модели никогда не было версии в кузове универсал. Но теперь все изменилось: баварцы заявили, что работают над созданием первого в истории BMW M3 Touring.

Таким образом, BMW наконец-то сможет составить конкуренцию таким моделям, как Mercedes-AMG C 63S T и Audi RS4 Avant. Интересно, что 20 лет назад немецкая марка была на грани выпуска универсала М3, она успела даже разработать его концепт и начать тестовые испытания, хотя в конечном счете эта модель так и не пошла в производство.

Нынешний универсал BMW 3 Touring в версии M340d Фото: BMW

Но на этот раз немцы решили четко и однозначно: BMW M3 Touring – быть. Однако, перед этим им еще предстоит выпустить новые BMW M3 Sedan и M4 Coupe, а уже после этого дойдет черед до спортивного "сарая" на базе "тройки". Поэтому появится он не раньше 2023 года.

Первое официальное изображение будущего BMW M3 Touring. Фото: BMW

Под капотом авто ожидается 3,0-литровый шестицилиндровый твин-турбо мотор мощностью 480 л.с. (510 л.с. – в версии Competition), который будет работать в паре с 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Как M3 Sedan и M4 Coupe, BMW M3 Touring должен быть доступен в заднеприводной и полноприводной версиях.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что BMW представила большой седан с расходом всего 5 л топлива на 100 км пробега.