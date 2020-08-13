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Внезапно: BMW показала модель, которую никто не ожидал

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
1,8 т.
Внезапно: BMW показала модель, которую никто не ожидал

Нынешний универсал BMW 3 Touring в версии M340d.. Фото: BMW

Заряженная BMW M3 стала легендой почти сразу же, как только появилась на свет (еще в первом поколении), но в истории этой модели никогда не было версии в кузове универсал. Но теперь все изменилось: баварцы заявили, что работают над созданием первого в истории BMW M3 Touring.

Таким образом, BMW наконец-то сможет составить конкуренцию таким моделям, как Mercedes-AMG C 63S T и Audi RS4 Avant. Интересно, что 20 лет назад немецкая марка была на грани выпуска универсала М3, она успела даже разработать его концепт и начать тестовые испытания, хотя в конечном счете эта модель так и не пошла в производство.

Нынешний универсал BMW 3 Touring в версии M340d

Нынешний универсал BMW 3 Touring в версии M340d Фото: BMW

Но на этот раз немцы решили четко и однозначно: BMW M3 Touring – быть. Однако, перед этим им еще предстоит выпустить новые BMW M3 Sedan и M4 Coupe, а уже после этого дойдет черед до спортивного "сарая" на базе "тройки". Поэтому появится он не раньше 2023 года.

Первое официальное изображение будущего BMW M3 Touring.

Первое официальное изображение будущего BMW M3 Touring. Фото: BMW

Под капотом авто ожидается 3,0-литровый шестицилиндровый твин-турбо мотор мощностью 480 л.с. (510 л.с. – в версии Competition), который будет работать в паре с 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Как M3 Sedan и M4 Coupe, BMW M3 Touring должен быть доступен в заднеприводной и полноприводной версиях.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что BMW представила большой седан с расходом всего 5 л топлива на 100 км пробега.

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