Внешность Renault Kangoo 2020 полностью рассекречена

Новый Renault Kangoo 2020 модельного года появится в следующем году. Его дизайн перестал быть секретом благодаря просочившимся в сеть патентным изображениям.

Соответствующие материалы разместили на ресурсе WorldScoop. На них новый "Рено Кенго" 2020 изображен со всех сторон. Интересно, что внешность концепта Renault Kangoo Z.E. в долгожданной новинке воспроизведена почти полностью.

Новый Renault Kangoo 2020 рассекречен на патентных изображениях worldscoop.forumpro.fr

Конечно, серийный автомобиль лишился таких эффектных элементов, как необычные передние фары, камеры вместо наружных зеркал и тонкие задние фонари, но во многом прототип здесь действительно узнается.

"Рено Кенго" 2020 получил стильные задние фонари worldscoop.forumpro.fr

Заметна большая разница с моделью текущего поколения: Renault Kangoo 2020 получил новую форму бокового остекления (правда, на патентных изображениях показана коммерческая модификация), другую решетку, светотехнику и бамперы. Все это позволит быстро отличить новинку от предшественника.

Концепт Renault Kangoo Z.E. демонстрировал смелые решения в виде необычной оптики и камер вместо зеркал group.renault.com

Renault Kangoo Z.E. Concept group.renault.com

Так же как и в актуальной генерации, модель 2020 года получит электрическую версию – Renault Kangoo Z.E. 2020 оснастят увеличенной батареей, которая позволит преодолевать до 400 км на одной полной зарядке.

Актуальная генерация Renault Kangoo group.renault.com

Актуальная генерация Renault Kangoo group.renault.com

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