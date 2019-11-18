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18 ноября • обновлено в 20:18
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Внешность Renault Kangoo 2020 полностью рассекречена

1.7т
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Новый Renault Kangoo 2020 модельного года появится в следующем году. Его дизайн перестал быть секретом благодаря просочившимся в сеть патентным изображениям.

Соответствующие материалы разместили на ресурсе WorldScoop. На них новый "Рено Кенго" 2020 изображен со всех сторон. Интересно, что внешность концепта Renault Kangoo Z.E. в долгожданной новинке воспроизведена почти полностью.

Новый Renault Kangoo 2020 рассекречен на патентных изображениях

Новый Renault Kangoo 2020 рассекречен на патентных изображениях

worldscoop.forumpro.fr

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Конечно, серийный автомобиль лишился таких эффектных элементов, как необычные передние фары, камеры вместо наружных зеркал и тонкие задние фонари, но во многом прототип здесь действительно узнается.

"Рено Кенго" 2020 получил стильные задние фонари

"Рено Кенго" 2020 получил стильные задние фонари

worldscoop.forumpro.fr

Заметна большая разница с моделью текущего поколения: Renault Kangoo 2020 получил новую форму бокового остекления (правда, на патентных изображениях показана коммерческая модификация), другую решетку, светотехнику и бамперы. Все это позволит быстро отличить новинку от предшественника.

Концепт Renault Kangoo Z.E. демонстрировал смелые решения в виде необычной оптики и камер вместо зеркал

Концепт Renault Kangoo Z.E. демонстрировал смелые решения в виде необычной оптики и камер вместо зеркал

group.renault.com

Renault Kangoo Z.E. Concept

Renault Kangoo Z.E. Concept

group.renault.com

Так же как и в актуальной генерации, модель 2020 года получит электрическую версию – Renault Kangoo Z.E. 2020 оснастят увеличенной батареей, которая позволит преодолевать до 400 км на одной полной зарядке.

Актуальная генерация Renault Kangoo

Актуальная генерация Renault Kangoo

group.renault.com

Актуальная генерация Renault Kangoo

Актуальная генерация Renault Kangoo

group.renault.com

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Автор
Стас Сидилев Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто Renault новости
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Deuse Sem
Deuse Sem
...да же два "ого-го".!!!
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