Nissan не смог сохранить новый X-Trail 2021 в секрете. Фото

В ближайшие месяцы компания Nissan должна представить следующее поколение кроссовера X-Trail 2021. Однако его внешность уже раскрыта – в сеть утекли презентационные фото новинки.

На фотографиях изображена американская версия кроссовера, которая именуется как Rogue. Но по опыту прошлых генераций модели можно сказать, что глобальный X-Trail будет выглядеть точно так же.

Nissan X-Trail 2021 Kurdistan Automotive Blog

Наибольшие изменения популярный кроссовер Ниссан получил спереди – здесь появилась новая, более крупная радиаторная решетка V-Motion, а также двухэтажная оптика, которую японцы впервые опробовали на Juke первого поколения (модели образца 2010 года). Сзади же автомобиль приобрел более острые черты, особенно это касается оптики – она стала более хищной. В целом же новый X-Trail выглядит больше, "квадратнее" и агрессивнее, чем его предшественник.

Nissan X-Trail 2021 Kurdistan Automotive Blog

Внутри SUV эволюционировал еще сильнее: новый экран мультимедиа в стиле планшета, другой руль, усовершенствованная приборка, измененный селектор переключения КП – теперь он сделан в духе Audi. Судя по всему, на фото представлена топовая версия модели – она изобилует кожаной отделкой с контрастной прострочкой и металлическими вставками.

Nissan X-Trail 2021 Kurdistan Automotive Blog

Nissan X-Trail 2021 Kurdistan Automotive Blog

Наконец, ещё одно открытие, которое удалось сделать благодаря этим изображениям – X-Trail 2021 получит электронный комплекс ассистентов ProPilot 2.0, в который входит система помощи при движении на трассе, адаптивный круиз-контроль, функция экстренного торможения с обнаружением пешеходов, помощник при парковке и др.

Что касается двигателей Nissan X-Trail 2021, утвердительных данных пока нет. Предполагается, что автомобиль сохранит за собой 2,5-литровый бензиновый агрегат (мощность вырастит с 171 до 191 л.с.) и будет предлагаться как минимум с одной гибридной установкой.

Nissan X-Trail актуального поколения cars.com

Nissan X-Trail актуального поколения cars.com

Nissan X-Trail актуального поколения cars.com

В производство Nissan X-Trail 2021 должен поступить до конца года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Nissan придумал дешевую батарею для электромобилей.