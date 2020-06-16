Внедорожный седан Citroen за $12 000 показали на живых фото

В конце апреля компания Citroen представила бюджетный седан повышенной проходимости под названием C3L. Прошло полтора месяца, и вот новинка показалась на живых фото (заодно был рассекречен и салон). Кроме того, стал известен прайс-лист.

Citroen C3L создавался с прицелом на китайский рынок, именно там его продажи и стартуют (впрочем, неизвестно, будут ли модель вообще продавать в какой-либо другой стране). Цена автомобиля – 12 000 –14 800 долларов в зависимости от комплектации, таким образом, он действительно попадает в бюджетный сегмент.

Citroen C3L autohome.com.cn

C3L является прямым родственником Citroen C-Elysee, причем с последним его роднит не только дизайн, но и платформа. Кроме того, у него такая же колесная база – 2655 мм. Габариты четырехдверки составляют 4505 х 1748 х 1513 мм.

Citroen C3L autohome.com.cn

Citroen C3L autohome.com.cn

Внедорожный вид седану придает характерный пластиковый обвес, а вот клиренс, на удивление, оказался не таким уж большим – всего 147 мм.

Citroen C3L autohome.com.cn

Салон Citroen C3L имеет простенькую отделку, хотя есть версии с хорошим оснащением – в частности, с системой мультимедиа (экран на 9 дюймов), камерой заднего вида и люком в крыше. Также впечатляет багажник – его объем составляет немалые 627 л.

Citroen C3L autohome.com.cn

Citroen C3L autohome.com.cn

В линейку двигателей кросс-седана входят два агрегата: атмосферный 1.6 (117 л.с.) и турбомотор 1.2 (116 л.с.). Первый состыковывается с МКПП или АКПП на выбор покупателя, а для второго доступна одна трансмиссия –шестиступенчатый "робот" с двумя мокрыми сцеплениями.

В продажу Citroen C3L поступит до конца лета.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на днях Citroen представил 9-местный электромобиль.