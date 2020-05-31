Внедорожник Toyota Prado переедет на платформу Camry

Мы все с нетерпением ждем Toyota Land Cruiser 300. Но японский производитель готовит новую генерацию Toyota Prado, который к 2022 году превратится в кроссовер на платформе Camry.

Об этом сообщает Autohome со ссылкой на внутренние источники в компании. По предварительной информации, новый внедорожник Тойота Ленд Крузер появится к 2022 году. В основе модели будет модульная платформа TNGA, разные вариации которой использованы в основе новых Toyota RAV4, Highlander и Toyota Camry.

Актуальный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado toyota.com

Конечно, по размерам новый Тойота Прадо 2022 будет ближе к двум последним. Для сравнения, размеры Тойота Хайлендер 2020 модельного года (четвертое поколение) 4950 / 1930 / 1730 мм. По информации инсайдеров, габариты нового Toyota Prado 2022 года составляют 4830 / 1880 / 1850 мм.

Актуальный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado toyota.com

На дизайн модели никаких намеков нет. Несмотря на то, что конструктивно автомобиль превратится в кроссовер, внешность могут выполнить в очень модном ретро-стиле, который сегодня активно используют многие SUV. Возможно, дизайнеры даже сделают своеобразную стилистическую отсылку к Toyota FJ Cruiser.

Toyota FJ Cruiser может вернуться в виде нового Prado 2022 toyota.com

Ожидается, что в моторной линейке будут бензиновый двигатель объемом 2,5 л на 205 л.с. и 2,8-литровый дизель мощностью 177 л.с. Но 6-ступенчатую автоматическую КПП планируют заменить вариатором. Возможно, это связано с тем, что новый Toyota Land Cruiser Prado станет гибридом. Но точной информации об этом пока нет. В любом случае, сперва дебютирует новый Тойота Ленд Крузер 300.

Большой кроссовер Toyota Higlander построен на TNGA toyota.com

Toyota Camry также использует в своей основе платформу TNGA toyota.com

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