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28 апреля • обновлено в 12:33
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Внедорожник Skoda Octavia 2020 показался на новых фото

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В конце прошлого года Skoda представила новое поколение Octaiva. Как и подобает традиции, теперь у этой модели должна появиться специальная версия – внедорожный универсал с приставкой Scout в названии.

В январе этого года в сети появились первые фото такого автомобиля, однако на них машина была изображена отдалённо, да и сами снимки были не особо хорошего качества. Однако теперь появилась возможность взглянуть на предстоящую машину более детально: французское издание automobile-magazine.fr опубликовало пару качественных изображений новой Skoda Octavia Scout 2020.

Skoda Octavia Scout 2020

Skoda Octavia Scout 2020

automobile-magazine.fr

Как видно, внедорожный вариант Октавии будет выполнен в стиле обычной модели, а от стандартного универсала он будет отличаться слегка приподнятым клиренсом, бамперами, украшенными алюминиевыми вставками, а также пластиковым обвесом колесных арок и порогов.

Skoda Octavia Scout 2020

Skoda Octavia Scout 2020

automobile-magazine.fr

Гамма моторов Skoda Octavia Scout 2020, очевидно, будет представлена несколькими силовыми установками из широкой линейки обычной модели, в которую входят бензиновые двигатели TSI (от 150 до 250 л.с.) и дизельные TDI (от 150 до 200 л.с.). Также у обычной Октавии есть гибридные варианты, но они вряд ли достанутся "паркетнику". Зато у последнего наверняка будет полный привод.

Обычная Skoda Octavia

Обычная Skoda Octavia

automobile-magazine.fr

Обычная Skoda Octavia

Обычная Skoda Octavia

automobile-magazine.fr

Обычная Skoda Octavia

Обычная Skoda Octavia

automobile-magazine.fr

Внедорожную Octavia нового поколения должны были представить этой весной, но этого так и не произошло. Теперь ожидается, что новинка дебютирует в четвертом квартале 2020 года.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что новый кроссовер Skoda Kliq бросит вызов Renault Duster.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
Skoda новые авто кроссовер
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