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26 декабря • обновлено в 15:31
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Внедорожник расстрелянного коммуниста продали за 1 000 000

1.4т
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Уникальный внедорожник ARO 304, который принадлежал Николае Чаушеску, продали на аукционе в Румынии за 189 180 леев, что немного превышает 1 миллион гривен.

Компания ARO прекратила существование в 2006 году. А Чаушеску был расстрелян в 1989 году. Свой автомобиль диктатор использовал для охоты и официальных мероприятий. Как стало известно OBOZREVATEL, итоговая цена лота приблизительно в два раза превзошла стартовую.

ARO 304 ушел с молотка почти за 1 020 000 грн!

ARO 304 ушел с молотка почти за 1 020 000 грн!

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Президентский ARO 304 отличался от базовой модели. Салон отделан натуральной кожей, а в крыше – большой открывающийся люк. Особый автомобиль подготовили в 1977 году.

Николае Чаушеску то ли с Горбачевым, то ли с Хонеккером в Бухаресте

Николае Чаушеску то ли с Горбачевым, то ли с Хонеккером в Бухаресте

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Интересно, что впервые на аукционе ARO 304 Николае Чаушеску был продан в 2002 году. Но через несколько лет у его владельца (состоятельного бизнесмена) автомобиль конфисковали за налоговое мошенничество.

От стандартной модели президентский внедорожник отличался роскошной отделкой салона

От стандартной модели президентский внедорожник отличался роскошной отделкой салона

Как сообщал OBOZREVATEL, известный гонщик Формула 1 решил продать свою мощную Audi.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто б/у автомобиль внедорожник новости
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