Внедорожник расстрелянного коммуниста продали за 1 000 000

Уникальный внедорожник ARO 304, который принадлежал Николае Чаушеску, продали на аукционе в Румынии за 189 180 леев, что немного превышает 1 миллион гривен.

Компания ARO прекратила существование в 2006 году. А Чаушеску был расстрелян в 1989 году. Свой автомобиль диктатор использовал для охоты и официальных мероприятий. Как стало известно OBOZREVATEL, итоговая цена лота приблизительно в два раза превзошла стартовую.

ARO 304 ушел с молотка почти за 1 020 000 грн! auto.cz

Президентский ARO 304 отличался от базовой модели. Салон отделан натуральной кожей, а в крыше – большой открывающийся люк. Особый автомобиль подготовили в 1977 году.

Николае Чаушеску то ли с Горбачевым, то ли с Хонеккером в Бухаресте auto.cz

Интересно, что впервые на аукционе ARO 304 Николае Чаушеску был продан в 2002 году. Но через несколько лет у его владельца (состоятельного бизнесмена) автомобиль конфисковали за налоговое мошенничество.

От стандартной модели президентский внедорожник отличался роскошной отделкой салона

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