Внедорожник Nissan с пробегом 1 600 000 км завершил свой путь

Знаменитый внедорожник Nissan Frontier американца Брайана Мерфи, который преодолел на своем автомобиле одни миллион миль (1 600 000 км), вернулся домой.

Пикап отправится на родной завод Ниссан в штате Теннесси, где и был произведен 13 лет назад. Вместо него Мерфи получил новый Nissan Frontier 2020 модельного года совершенно бесплатно в качестве благодарности за приверженность бренду и демонстрацию выдающейся надежности автомобилей Ниссан.

Старый пикап 2007 года выпуска будет всегда находиться на заводе, как напоминание о потрясающей работе людей, которые там трудятся, создавая наиболее качественные автомобили в мире.

Брайан Мерфи сумел накатать на Nissan Frontier 1 600 000 км во время работы курьером. Фото: motor1.com

Брайан Мерфи работает курьером. На протяжении 13 лет эксплуатации своего Frontier он в среднем ежедневно проводил по 13 часов за рулем, благодаря чему и накатал на машине 1 600 000 км. Это приблизительно в 5 раз превышает средний пробег в США за то же время для подобного автомобиля.

За 13 лет эксплуатации Nissan не побеспокоил владельца поломками. Фото: motor1.com

Что заменили в Nissan Frontier за 13 лет:

радиатор и генератор (замена была проведена примерно на 720 000 км);

водительское сиденье (800 000 км);

цепь ГРМ (1,12 млн км, профилактическая замена);

сцепление (1,28 млн км).

В целом автомобиль показал себя очень надежным и не расстраивал своего владельца поломками. Но его жизненный цикл завершен, хотя старый пикап Ниссан находится в хорошем техническом состоянии. Теперь Мерфи будет эксплуатировать новый автомобиль. Выглядит он также, но оснащен усовершенствованным двигателем V6 мощностью 310 л.с.

Брайан Мерфи получил пикап Nissan Frontier 2020, который выглядит очень узнаваемо. Фото: motor1.com

Напомним, как рассказывал OBOZREVATEL, новый электрический кроссовер Nissan Ariya уже полностью рассекречен и готов выступить против электрокаров Audi и Mercedes.