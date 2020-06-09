Новый ЛуАЗ продают в Европе дороже Renault Logan

Внедорожник у ЛуАЗ-969 "Волынь" в свое время продавался не только в СССР и в Украине в частности – его также экспортировали в Европу, хотя и небольшими партиями. И вот недавно один из Луазиков выставили на продажу в Италии.

Судя по объявлению на сайте auto.trovit.it, за внедорожник 1986 года выпуска просят 10 000 евро. Для сравнения, это больше стоимости нового Dacia/Renault Logan (франко-румынский седан стоит в Европе без малого от 8 000 евро).

ЛуАЗ за 10 000 евро auto.trovit.it

Такую высокую цену можно объяснить сохранностью "Волыни" – автомобиль пребывает в идеальном состоянии, а его заявленный пробег составляет всего 1000 км. По сути, это новая машина.

К тому же, вместе с самим внедорожником владелец в придачу отдает запасный двигатель, коробку передач, мосты и редуктор. Кстати, оснащено авто 40-сильным бензиновым мотором 1.2.

В объявлении владелец отмечает, что ЛуАЗ-969 является отличным транспортным средством с точки зрения проходимости и неприхотливости в обслуживании. При этом он служит хорошей альтернативой двум другим утилитарным внедорожником – австрийскому Steyr-Puch Haflinger и итальянскому Ferves Ranger.

К слову, это далеко не первый раритетный автомобиль украинского производства, который продают в Европе за немалые деньги. Недавно в Германии выставили на продажу ЗАЗ-1102 Таврия, которую оценили в 7 000 евро.