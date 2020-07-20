Внедорожник Лада Нива хотят выпускать в Германии

В начале лета этого года АвтоВАЗ покинул рынок Европы из-за несоответствия его продукции экологическим нормам. Но, как оказалось, не всем это понравилось – в частности, уход бренда Лада из ЕС сильно опечалил немцев.

Не так давно этой новости возмутился импортер автомобилей Лада в Германии, обратившись в "соответствующие инстанции" с просьбой о возобновлении поставок. А теперь и вовсе ходят разговоры о том, чтобы наладить выпуск одной из моделей бренда ВАЗ в этой стране.

Речь идет о внедорожнике Lada 4x4, который также известен как Нива. Журнал "Автоброкер" пишет, что выходец из России, основатель стартапа Partisan Motors Юрий Постников, собрал группу энтузиастов, с которой хочет начать производство Нивы на территории Германии. Соответствующую площадку планируется организовать в городе Магдебург.

Lada 4x4. Фото: wroom.ru

По словам бизнесмена, "у группы дизайнеров и инженеров уже есть все необходимые исследования и договоренности с участниками рынка и властями относительно создания мелкосерийного производства" автомобиля.

Причем, помимо классической Нивы, немецкая группа планирует также выпускать внедорожник и в других кузовах, а также версиях для оффроад-турниров и ралли-рейдов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что кроссовер Chevrolet Niva начали выпускать с логотипом Lada.