Необычный электрокар на "механике" поразил ценником

В прошлом году стартап из Калифорнии представил электрическую конверсию на базе классического Ford Bronco. Теперь появились все подробности об этом авто, включая цены.

Как узнал OBOZREVATEL, история необычного проекта началась в 2019 году. Компания Zero Labs, базирующаяся в Калифорнии, решила вернуть к жизни легендарный Ford Bronco первого поколения (1966 – 1977 годы): из классического рамного внедорожника сделали электромобиль. Уже тогда в фирме заявили, что новинку будут выпускать серийно, и вот сейчас они подтвердили серьезность своих намерений.

Электрический Ford Bronco zerolabs.com

Изначально компания собиралась производить по 150 электрических Ford Bronco ежегодно, однако, проанализировав рынок, в Zero Labs сократили тираж до 30-40 единиц. На это отчасти повлиял и ценник на автомобиль, он оказался неслабым: от 185 000 долларов. Причем за такие деньги предлагается вариант со стальным кузовом, а вот облегченная версия, сделанная из углеволокна, обойдется еще дороже.

Электрический Ford Bronco zerolabs.com

Электрический Ford Bronco zerolabs.com

Внешне электрический Ford Bronco сильно похож на оригинал, но технически это совершенно другой автомобиль. Он базируется на уникальной платформе (так называемом электрическом шасси) с полностью независимой подвеской, а в движение приводится либо одним мотором на 374 л.с., либо двумя двигателями отдачей 600 сил. Что интересно, состыковывается силовая установка не с "автоматом", а механической коробкой передач – 5-скоростной. Также у внедорожника 2-скоростная раздаточная коробка Atlas, дифференциалы Currie и подключаемый полный привод. Также среди необычного – 6-поршневые тормоза Brembo (спереди).

Электрический Ford Bronco zerolabs.com

Электрический Ford Bronco zerolabs.com

Электрический Ford Bronco zerolabs.com

Электрический Ford Bronco zerolabs.com

А вот запас хода у электровнедорожника несколько скромный – 305 км; такой пробег ему обеспечивает батарея емкостью 70 кВтч. Зато есть быстрая зарядка.

Электрический Ford Bronco zerolabs.com

Электрический Ford Bronco zerolabs.com

Электрический Ford Bronco zerolabs.com

Электрический Ford Bronco zerolabs.com

Электрический Ford Bronco zerolabs.com

Тем временем, как ранее сообщал OBOZREVATEL, сам Ford уже приступил к производству своего первого электрического кроссовера.

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