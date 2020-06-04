Вместо Prado: Toyota показала новый внедорожник

Дебютировал обновленный внедорожник Toyota Fortuner, который построен на платформе пикапа Hilux. Модель позиционируется ниже Toyota Prado, но некоторым покупателям этот SUV нравится больше.

Поклонникам Тойота Ленд Крузер Прадо в любом случае пока придется подождать появления следующей генерации модели. По предварительной информации, через несколько лет автомобиль превратится в кроссовер и получит платформу Toyota Camry. Вероятно, желающие приобрести рамный внедорожник обратят свое внимание на новый Fortuner 2021 модельного года.

Toyota Fortuner 2021 Toyota

Toyota Fortuner 2021 Toyota

Рестайлинг модели получился масштабным. Изменились фары и фонари, оформление бамперов, появилась новая передняя решетка. При этом в компании разработали модификацию Toyota Fortuner Legender, которая получила уникальный дизайн передней части с более агрессивным передним бампером, другими воздухозаборниками и фарами.

Toyota Fortuner Legender Toyota

Toyota Fortuner 2021 Toyota

Toyota Fortuner 2021 Toyota

Модернизированный дизельный двигатель объемом 2,8 л теперь выдает 204 л.с. и 500 Нм крутящего момента против прежних 177 л.с. и 450 Нм. В компании говорят об улучшенной топливной эффективности. Также увеличена масса буксируемого груза – с 2800 до 3100 кг.

Toyota Fortuner 2021 Toyota

Toyota Fortuner Legender Toyota

В салоне изменений меньше. Стоит отметить новый 8-дюймовый монитор информационно-развлекательной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В первую очередь новинка отправится на австралийский рынок, где будет доступна с августа.

Toyota Fortuner 2021 Toyota

Toyota Fortuner 2021 Toyota

Toyota Fortuner 2021 Toyota

Как сообщал OBOZREVATEL, для новейшей Toyota Supra уже несколько недель пытаются найти владельца – за машину просят $0.