Вместо нового Hyundai Tucson компания обновила старый кроссовер

Четвертое поколение кроссовера Hyundai Tucson готовится к выходу на рынок. Но до того момента корейский производитель обновил прежнюю модель. Но купить новый Hyundai Tucson смогут не все.

Все еще актуальный компактный кроссовер Hyundai получил новую внешность. Изменения в большей степени коснулись передней части. Пока Tuscon 2020 в таком виде отправится на китайский рынок. Появится ли обновленная версия в других странах перед выходом следующей генерации модели, неизвестно.

Новые элементы дизайна сделали внешность Tucson более стильной hyundai.com

Передние фары и дополнительные блоки под ними остались без изменений в сравнении с китайской версией, которая и прежде отличалась от глобального кроссовера. Но наружная светотехника получила новую начинку. Изменилась форма решетки и ее отделка.

Задние фонари и бампер выглядят также, как и до обновления autohome.com.cn

Салон Hyundai Tucson не изменился autohome.com.cn

Новый передний бампер демонстрирует другую конфигурацию воздухозаборников. Корма осталась без изменений, салон также остался прежним. Главное место на передней панели занимает крупный монитор информационно-развлекательной системы диагональю более 10 дюймов.

Кроссовер Hyundai Tucson 2020 стал чуть современнее hyundai.com

До обновления у китайского Tucson были другие бампер и решетка hyundai.com

Двигатель остался тот же, что и раньше – единственный доступный в китайской линейке бензиновый четырехцилиндровый турбомотор объемом 1,6 л мощностью 177 л.с. и 256 Нм крутящего момента. Для модели в качестве опции предлагается система полного привода, что является не слишком распространенным явлением для Поднебесной, где переднеприводные кроссоверы пользуются более высоким спросом.

Глобальная версия Hyundai Tucson выглядит иначе hyundai.com

Четвертый Hyundai Tucson будет похож на Hyundai Vision T Concept hyundai.com

Интересно, что после обновления Hyundai Tucson подешевел – новая базовая версия стоит около 24 тыс. долларов.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о новом китайском сопернике крупного кроссовера Hyundai Santa Fe.

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