Владельцы Skoda смогут диагностировать неполадки с помощью смартфона

Чешская компания Skoda проводит тесты нового приложения для смартфонов Sound Analyzer, которое позволит определить неисправность авто по звуку.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Приложение использует искусственный интеллект и помогает быстро и точно определить необходимость сервисного обслуживания.

Skoda тестирует мобильное приложение Sound Analyzer. Фото: skoda-storyboard.com

Приложение записывает звуки, издаваемые автомобилем при работе, и преобразует аудиофайл в спектрограмму. Затем с помощью искусственного интеллекта она сравнивается с сохраненными образцами и выдает описание проблемы. Программное обеспечение уже способно распознавать 10 шаблонов с точностью более 90%, в том числе для рулевого управления, компрессора кондиционера и сцепления в коробке передач DSG. Приложение также настроено на распознавание других звуковых паттернов.

Sound Analyzer уже способно распознавать 10 шаблонов с точностью более 90%. Фото: skoda-storyboard.com

С июня 2019 года приложение Sound Analyzer было протестировано в 14 странах. В пилотном проекте приняли участие 245 дилеров марки. Тесты играют важную роль в сборе аудиозаписей для "обучения" искусственного интеллекта и совершенствования приложения.

Приложение Sound Analyzer позволит своевременно выявить неисправности. Фото: skoda-storyboard.com

Внедрение технологии анализа неисправностей по звуку откроет в будущем новые возможности для профилактического обслуживания и своевременного сервисного обслуживания автомобилей. Например, при выявлении неисправности, бортовой компьютер сможет отправлять данные на сервис и даже записывать автомобиль на СТО…

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Skoda готовит новое поколение популярной модели Skoda Fabia.