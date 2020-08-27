Владельцы новых Hyundai пожаловались на запах старых носков в салоне

Не так давно компания Hyundai вывела на американский рынок роскошный кроссовер Palisade. Однако спустя считанное время с этим автомобилем возникли неприятные проблемы, на которые массово стали жаловаться покупатели.

А именно, и водители, и пассажиры, стали замечать, что в салоне машины воняет "чесноком и старыми носками, которые не стирали неделями". При этом запах очень стойкий, избавиться от него не помогает даже химчистка.

Возможно, неприятный запах источает светлая кожа. Фото: Hyundai

Как пишет издание The Drive, "аромат" проявляется не сразу, а лишь через несколько месяцев после покупки автомобиля, когда исчезает первый запах новой машины. Кроме того, если кроссовер стоит на улице под солнцем, неприятный запах становится еще более резким.

По одной из версий, источником зловония может быть обшивка сидений, поскольку большинство жалоб поступают от владельцев, которые выбрали светлый салон из кожи Nappa.

Компания Hyundai уже начала расследование и пытается определить, какая часть интерьера источает неприятный запах.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что эксперты раскрыли один из секретов манипулирования сознанием покупателей новых автомобилей.

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