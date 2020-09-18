Владельцам авто готовят новый налог: кому и сколько придется платить

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 4101, который предусматривает снижение порога среднерыночной стоимости легковых автомобилей.

Инициатором проекта выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В "Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по поводу обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" предлагается изменить статью 267 Налогового кодекса, касающуюся транспортного налога, и снизить порог среднерыночной стоимости легковых авто с 375 до 200 размеров минимальной зарплаты с 1 января 2021 года. Этот показатель используется для расчета транспортного налога.

По мнению авторов данного законопроекта, такие поправки вызваны тем, что после изменения размеров минимальной зарплаты в 2020 году список автомобилей, указанных на сайте Минэкономики, которые подлежат налогообложению, сократился в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом. Это привело к сокращению поступлений в местные бюджеты. Кроме того, с учетом увеличения размера минимальной зарплаты до 6000 грн, список автомобилей, подлежащих налогообложению, еще больше сократится. Для сравнения, в 2019 году список Минэкономики насчитывал 353 авто, а в 2020-м – 215.

Таким образом, если законопроект станет реальностью, то каждый покупатель, который приобретет автомобиль стоимостью 1,2 млн гривен, будет обязан заплатить транспортный налог в размере 25 тысяч гривен.

Кто должен заплатить транспортный налог?

В соответствии с п. 267.1.1 Налогового кодекса Украины, плательщиками являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые имеют зарегистрированные в Украине согласно действующему законодательству собственные легковые автомобили.

Какие автомобили облагаются налогом?

Объектом налогообложения являются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно), а среднерыночная стоимость их составляет более 200 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (6000 грн), то есть 1 200 000 грн в 2021 году.

Как устанавливается среднерыночная стоимость авто?

Механизм определения среднерыночной стоимости легковых автомобилей установлен постановлением Кабмина № 66 "Об утверждении Методики определения среднерыночной стоимости легковых автомобилей и внесении изменений в приложения 1 и 2 к Порядку определения среднерыночной стоимости легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов".

Ставка налога и порядок уплаты

Устанавливается в расчете на календарный год в размере 25 000 гривен за каждый легковой автомобиль. Исчисление суммы налога с объекта/объектов налогообложения физических лиц осуществляется контролирующим органом по месту регистрации налогоплательщика.

Плательщик должен заплатить налог в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения, которое направляется (вручается) по месту регистрации.

Ответственность за неуплату налога

Если налогоплательщик не уплачивает согласованную сумму денежного обязательства в течение сроков, определенных НК, он привлекается к ответственности в виде штрафа в следующих размерах:

при задержке до 30 календарных дней включительно, следующих за последним днем срока уплаты суммы денежного обязательства, - в размере 10% погашенной суммы налогового долга;

при задержке более 30 календарных дней, следующих за последним днем срока уплаты суммы денежного обязательства - в размере 20% погашенной суммы налогового долга.

В то же время предусмотрено, что начиная с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока уплаты налогового обязательства (в том числе за период административного и / или судебного обжалования), начинается начисление пени (п.п.129.1.2 п. 129.1 ст.129 НК).

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