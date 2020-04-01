Владельца Мерседеса похоронили прям за рулем автомобиля

Африканский политик Тшекеди Питсо, который состоял в демократической партии, перед своей кончиной возглавлял одну из деревень ЮАР. Теперь родные и друзья попрощались с Питсо необычным путем.

Тшекеди Питсо умер в возрасте 72 лет. Но задолго до этого решил, что должен быть похоронен в Mercedes. И даже сообщил об этом всем близким людям, чтобы те были готовы. Но и сам политик без дела не сидел и пару лет назад даже купил Mercedes W124, фанатом которого являлся долгое время.

Африканского политика похоронили за рулем Mercedes motor.ru

В итоге прощальная церемония выглядела именно так, как ее себе представлял счастливый автомобилист. Ведь его похоронили прям за рулем любимого немецкого седана. Очень трогательно. Намного интереснее грустных деревянных коробок.

OBOZREVATEL уже рассказывал о старом Mercedes, который превратили в современный электрокар. Но снаружи об этом не скажешь!

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся