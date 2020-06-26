Владелец утопил два внедорожника в погоне за катером

Стас Сидилев Новости 08:00, 26.06.2020 Обновлено: 08:09, 26.06.2020

По неназванным в СМИ причинам катер жителя престижного района в городе Сидар Лейк (штат Индиана, США) начал тонуть. Для спасения американец задействовал свои Jeep Wrangler и Ford F-150 Raptor.

Стоимость водного транспортного средства составляет $300 000. Это катер модели Pavati, предназначенный для настоящих энтузиастов, которые интересуются быстрыми и эффектными лодками.

Учитывая два внедорожника, владелец понес убытки на сумму, которая приближается к 400 тысячам долларов. С помощью Jeep и пикапа Ford американец пытался вытащить из воды тонущий катер. В итоге оба автомобиля также оказались в воде.

На фото видно тонущий катер черного цвета и два белых внедорожника Jeep и Ford.
Фото: carscoops.com

Интересно, что у владельца катера Pavati неплохая коллекция суперкаров, в которой есть две Lamborghini и Audi R8. Но почему-то он решил не использовать их для спасения лодки.

Как рассказывал OBOZREVATEL, в Украину привезли редчайший суперкар Lamborghini, стоимость которого вместе с растаможкой составила $660 000.

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