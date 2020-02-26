Владелец улучшил старый VW Golf на 140 тысяч долларов

Любовь к автомобилям может привести порой к совершенно неожиданным проектам, например, созданию 220-сильного спорткара из обычного VW Golf GTI.

Об этом сообщат пресс-служба Volkswagen. Энтузиаст из Канады Дерек Спратт нестандартно подошел к идее модернизации первого поколения Volkswagen Golf GTI. Потратить эквивалент стоимости нового купе BMW M8 Competition Coupe на 37-летний "горячий" хэтчбек может показаться эксцентричным, но кто мы такие, чтобы судить о страсти человека к его любимому Volkswagen Golf GTI первого поколения?

Дерек Спратт и его форсированный 1983 VW Golf GTI media.vw.com

Дерек Спратт купил GTI первого поколения еще будучи 21-летним студентом, живущим в Онтарио. В 1983 году он был одним из первых в Канаде, кто сел за руль новенького GTI. Свой первый GTI Дерек продал, чтобы спустя годы купить другой такой же и такого же года выпуска.

1983 VW Golf GTI media.vw.com

После более чем 12 тысяч часов труда и инвестиций, которые он оценивает в огромные 140 тысяч долларов, этот VW действительно единственный в своем роде. Дерек Спратт задокументировал проект в более чем 180 видео, опубликованных в социальных сетях, подробно описывая каждое изменение, которое он внес в свой классический GTI.

1983 VW Golf GTI оснастили 220-сильным атмосферным мотором media.vw.com

Главным элементом уникального авто стал мощный мотор, который пришел на смену оригинальному 90-сильному двигателю. Построенный по индивидуальному заказу, этот атмосферный 4-цилиндровый двигатель развивает 220 л.с. Еще 20 "лошадок" можно добавить, если заменить ряд элементов, включая каталитический нейтрализатор.

Для понимания, 240 л.с – это почти столько же, сколько предлагает новый VW Golf GTI восьмого поколения, который дебютирует в начале марта на Женевском автосалоне. Двигатель работает в паре с изготовленной на заказ 5-ступенчатой коробкой передач с близкими передаточными числами и дифференциалом повышенного трения Quaife.

1983 VW Golf GTI получил полностью переработанный салон с использованием деталей от разных поколений GTI media.vw.com

Новости В сеть просочились первые фото самого крутого Volkswagen Golf 2020

1983 VW Golf GTI media.vw.com

От карбонового капота, люка и бамперов до заднего стекла Lexan – почти все в машине было изменено. Автомобиль получил цифровую комбинацию приборов, светодиодные фары и аудиосистему мощностью 1200 Вт. Кроме того, Дерек внес многочисленные механические изменения, включая иную выхлопную систему, улучшенную подвеску и улучшенное охлаждение. Машина весит всего 816 кг в трековом исполнении. По словам создателя, она способна на гоночной трассе превзойти по своим характеристикам Porsche 718 Cayman S.

1983 VW Golf GTI недавно отправился к своим новым владельцам – паре из Ванкувера media.vw.com

Стоила ли овчинка выделки, сказать сложно. В прошлом месяце Дерек расстался со своим детищем "за часть стоимости внесенных модификаций". Теперь автомобиль радует пару из Ванкувера. А Дерек Спратт намерен осуществить новый проект – построить полностью электрический Volkswagen Beetle 1961 года...

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Volkswagen представит на автошоу в Женеве гибридный кроссовер.

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