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10 марта • обновлено в 13:45
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Владелец показал свою Honda Civic с пробегом 800 000 км

2.3т
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Автолюбитель Джейсон из города Марион (Огайо, США) показал свой седан Honda Civic. Главная особенность – пробег выше 800 000 км. При этом капитальный ремонт автомобиля ни разу не проводился.

Как выяснил OBOZREVATEL, американский энтузиаст даже запечатлел на видео момент, когда его Хонда Сивик преодолела рубеж в 500 000 миль – около 805 000 км. Речь идет об автомобиле Honda Civic в кузове седан, выпущенной в 2006 на канадском заводе компании.

Honda Civic из США проехала более 800 000 км

Honda Civic из США проехала более 800 000 км

Facebook HondaPro Jason

Интересно, что Джейсон ни разу серьезно не ремонтировал свой старый седан. При этом владелец только вовремя проводил замену масла (в двигателе и КПП) и охлаждающей жидкости.

Седан Honda Civic прославился в сети

Седан Honda Civic прославился в сети

Facebook HondaPro Jason

Судя по фото Honda Civic, эта машина демонстрирует свой немалый возраст пожелтевшими передними фарами, небольшими повреждениями кузова и "потрепанной" краской. Но техническое состояние, похоже, в полном порядке. Джейсон надеется, что сумеет преодолеть на своей машине еще больше.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Honda б/у автомобиль авто
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