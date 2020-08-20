Владелец Mercedes помыл авто бензином: что из этого вышло

Интересный случай произошел на днях в Техасе, США. Пожилой джентльмен на заправке в Далласе успешно наполнил бак своего авто бензином, а после тем же топливом помыл дверь автомобиля.

Необычное действо зафиксировал другой автомобилист, который ожидал своей очереди к колонке АЗС.

"Добро пожаловать в Техас, где бензин дешевле воды", – прокомментировал ситуацию автор видео.

По словам свидетелей, мужчина хотел придать своему Мерседесу дополнительный блеск, но в итоге еще больше испачкал его и создал серьезную опасную ситуацию. "Представьте, а вдруг он курильщик?", – прокомментировал ролик один из пользователей, намекнув, что тлеющая сигарета и топливо на кузове авто могут легко воспламенится при контакте.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Германии могут запретить продажу автомобилей Mercedes.

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