Владелец Mercedes-AMG купил автономера за 53 млн грн: они – самые дорогие в мире

В австралийском Мельбурне обнаружили Mercedes-AMG C 43 Estate с номерным знаком, который стоит 53 миллионов гривен. На нем изображена цифра "1" и сокращенное название штата Виктория – "Vic".

Особенность номера в его возрасте. Он был выпущен в 1932 году и с тех пор законно используется и дорожает. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Табличка предназначалась для автомобиля одного из госслужащих Мельбурна, но в администрации не смогли договориться, чей автомобиль будет украшать первый номер. Тогда его передали в департамент регистрации автомобилей, где он хранился до 1984 года.

В том году его продали на аукционе за 127 000 долларов США. Первым автомобилем, который получил номер с единицей стал Saab 9000 Turbo.

Затем табличку постоянно перепродавали. Она была на таких машинах, как: Ferrari, Rolls-Royce, HSV SV5000, Porsche 911 Carrera и 911 Turbo, Mercedes E55 AMG и E63 AMG.

Теперь же номер стоит на Mercedes-AMG C43. За табличку с 80-летней историей владелец заплатил 2,5 миллиона австралийских долларов (53 миллиона гривен).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Киеве заметили Mercedes-Benz S63 AMG, у которого на ходу один номерной знак меняется на другой. Машина оснащена так называемой рамкой-перевертышем.