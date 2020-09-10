Владелец Audi испортил свою машину в попытке поменять цвет кузова

В США владелец Audi A5 решил обновить свою машину, придав ей новый облик. При этом кузов автомобиля теперь испорчен – восстановить его будет очень трудно.

Фото опубликовало тюнинг-ателье DreamWraps в Facebook, куда владелец машины обратился с просьбой спасти внешность транспортного средства.

Владелец испортил кузов своей машины. Фото: Facebook DreamWraps

В свое время кузов Audi A5 покрыли так называемой жидкой резиной, которая является альтернативным инструментом стайлинга и наносится прямо на заводское лакокрасочное покрытие. Владелец решил вернуть своей машине первозданный вид и избавиться от покрытия.

Audi A5 теперь выглядит очень печально. Фото: Facebook DreamWraps

Для этого он использовал растворитель для краски, который нанес на авто и накрыл его брезентом на несколько дней. Когда автомобилист проверил результат "отмокания", несчастная Audi осталась даже без заводской краски, а кузов выглядел так, словно машина сгорела.

Даже некоторые кузовные элементы пострадали под действием растворителя. Фото: Facebook DreamWraps

После этого горе-умелец нанес еще один слой жидкой резины, чтобы спасти ситуацию. Но он не закрепился, поэтому пришлось обратиться за помощью к специалистам. Результат пока неизвестен – мастера еще работают над проектом.

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