Владелец 5 одинаковых Mercedes рассказал, во сколько ему обходится обслуживание авто

Обслуживание пяти суперкаров Mercedes-Benz SLR McLaren обходится ежегодно владельцу в 25 000 долларов. Кроме того, раз в два года на поддержку машин в хорошем состоянии уходит еще дополнительно 40 000 долларов.

О таких затратах на уникальные "Мерседесы" рассказал их владелец, американский видеоблогер и миллионер Менни Хошбин. Как следует из видео, опубликованного на YouTube-канале Manny Khoshbin, Mercedes-Benz SLR McLarenя является тем автомобилем, которому необходим особый сервис. В частности, он должен проходить два обслуживания на протяжении всего срока службы: обслуживание A и обслуживание B. Первое – ежегодное, а второе – проводится каждые два года. Обслуживание А стоит для одной машины 5 000 долларов, обслуживание В – 8 000 долларов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Кроме того, каждые 5 лет автомобили нуждаются в замене свечей зажигания, а для этого необходимо снять двигатель. Вся процедура занимает около 30 часов, поэтому она тоже недешевая – 3 тыс. долларов за одно авто.

Однако плановое ТО – не единственная крупная статья затрат в случае с SLR McLaren. Бьют по кошельку и непредвиденные поломки, причем даже мелкие. Например, в одном из пяти суперкаров Мэнни Хошбина сломались дверные пружины. Замена каждой из этих пружин обошлась в 1000 долларов. Кроме того, еще одному автомобилю в свое время пришлось ремонтировать систему впрыска, которая сломалась из-за того, что машина долгое время пребывала без движения. За эту работу миллионер заплатил 24 тыс. долларов.

Наконец, на Mercedes-Benz SLR McLaren крайне нежелательно попадать в ДТП – по словам Менни, замена карбонового капота у одного такого суперкара стоит колоссальных 75 000 долларов.

К слову, кроме "Мерседесов", в коллекции Хошбина также есть несколько Bugatti, McLaren P1 и Pagani. SLR McLaren он не желает продавать, поскольку рассматривает их как инвестиции в будущее – со временем блогер намерен продать каждую машину как минимум за 1 млн долларов.

Отметим, что Mercedes-Benz SLR McLaren выпускался с 2003 по 2009 годы, всего было выпущено 1 400 таких авто. Суперкар оснащался 5,4-литровый турбомотором V8 на 625 л.с. и 780 Нм, отметку в 100 км/ч он преодолевал на 3,4 сек, а максимальная скорость составляла 334 км/ч.

Как ранее писал OBOZREVATEL: