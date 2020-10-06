VinFast презентовал люксовый SUV во Вьетнаме

Вьетнамский стартап VinFast провел официальную презентацию своего нового люксового SUV President.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка будет изготовлена лимитированным тиражом 500 экземпляров.

VinFast President. Фото: vinfast.vn

Дизайн VinFast President разрабатывало известное итальянское ателье Pininfarina, а основой для вдохновения послужил хорошо известный кроссовер BMW X5. Среди интересных особенностей новинки: узкие светодиодные фары, V-образная облицовка радиатора и рельефный капот. Сзади обращают на себя внимание оригинальные фонари, тонкая светодиодная лента, которая их объединяет, а также диффузор с квартетом хромированных патрубков выхлопной системы.

VinFast President. Фото: vinfast.vn

Для новинки будут доступны 18 цветов экстерьера с контрастным декором серебристого, золотистого или медного оттенков, который будет использоваться на дверях, порогах, рейлингах и колесных дисках.

VinFast President. Фото: vinfast.vn

Pininfarina также разработала для модели President оригинальный салон, богато отделанный кожей "Наппа" и деревом ценных пород. К услугам водителя и его спутников – 7-дюймовая цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система с сенсорным 12,3-дюймовым дисплеем и премиальная аудиосистема с 13-ю динамиками.

VinFast President. Фото: vinfast.vn

Под капотом новинки расположен 6,2-литровый бензиновый V8 концерна General Motors. Он развивает 420 л.с. и 624 Нм крутящего момента. Реализовать потенциал этого мотора поможет 8-ступенчатый "автомат" и система постоянного полного привода. По данным производителя, President способен разгоняться до первой "сотни" за 6,8 секунды, а максимальная скорость достигает 300 км/ч.

VinFast President. Фото: vinfast.vn

Покупателям первых 100 внедорожников будет предложена специальная цена – 3,8 млн донг, что эквивалентно $163335. Оставшиеся 400 экземпляров будут продаваться по цене $197720.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания VinFast намерена представить на американском рынке электромобиль собственной разработки.