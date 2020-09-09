Видео с элитным такси Porsche Macan в Киеве показали в сети

В Киеве заметили необычный автомобиль такси. На видео показали премиальный кроссовер Porsche Macan актуального поколения, который не так давно появился на украинском рынке.

На крыше автомобиля заметны характерные "шашки" такси. Об этом стало известно благодаря странице Instagram ukraine_cars. Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы.

Разумеется, кроссовер Porsche Macan нельзя назвать характерным автомобилем для такси в Украине. Даже несмотря на то, что в последнее время зарабатывать на перевозке пассажиров может любой автомобилист, в категориях "Комфорт" и "Бизнес" не попадается таких машин.

Такси Porshe Macan в Киеве привлекло внимание. Instagram ukraine_cars

Это связано с тем, что Macan в базовой комплектации стоит в Украине около 2 000 000 гривен. При этом непосредственно на видео – более дорогая модификация Porsche Macan S за 2 155 000 грн без учета дополнительных опций.

Как рассказывал OBOZREVATEL, компания Porsche привлекла 400 сотрудников Audi на пару лет для производства нового электромобиля Taycan.