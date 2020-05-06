Видео с 90-летней украинкой за рулём спорткара стало хитом интернета

Виталий Сазонов Новости 09:59, 6.05.2020

У 90-летней жительницы Закарпатья несколько дней назад появился аккаунт в соцсети Instagram. В нём она публикует различные видео из своей повседневной жизни, одним из которых стал ролик с заездом на спорткаре по полю.

Как можно увидеть в ролике, опубликованном на странице Я Баба Ріна, старая бабушка гоняет по траве на новом кабриолете Ford Mustang. Причем делает она это довольно исправно – видно, что 90-летняя украинка хорошо обучена управлению современным спортивным автомобилем.

90-летняя украинка на Ford Mustang
Скриншот видео

Видео уже успело стать хитом Сети и за несколько дней собрал несколько тысяч просмотров.При этом на сам аккаунт бабушки меньше чем за неделю подписались почти 8000 человек.

Ранее OBOZREVATEL публиковал видео с типичной погоней из индийского кино.

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