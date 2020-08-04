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Видео ремонта вмятины на авто своими руками стало хитом интернета

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
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Видео ремонта вмятины на авто своими руками стало хитом интернета

Как устранить вмятину на авто своими руками - лайфхак.

Несколько дней назад в сети появилось видео одного интересного автомобильного лайфхака – устранения вмятины на современной машины с помощью клейкой ленты. К настоящему моменту ролик уже стал хитом интернета: он набрал множество просмотров и перепостов на самых разных онлайн-платформах.

Как видно на кадрах, такой способ удаления вмятины на автомобиле действительно простой и при этом эффективный. На место кузовного повреждения крест-накрест клеится скотч в несколько слоев (впрочем, здесь вся зависит от размера вмятины). После этого клейкая лента резко сдергивается, благодаря чему она тянет за собой погнутый металл и возвращает его в исходное положение. В итоге, автомобиль приобретает свой прежний, доаварийный внешний вид.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что блогеры выяснили, сколько автомобиль может проехать "лампочке".

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