Видео ремонта вмятины на авто своими руками стало хитом интернета

Несколько дней назад в сети появилось видео одного интересного автомобильного лайфхака – устранения вмятины на современной машины с помощью клейкой ленты. К настоящему моменту ролик уже стал хитом интернета: он набрал множество просмотров и перепостов на самых разных онлайн-платформах.

Как видно на кадрах, такой способ удаления вмятины на автомобиле действительно простой и при этом эффективный. На место кузовного повреждения крест-накрест клеится скотч в несколько слоев (впрочем, здесь вся зависит от размера вмятины). После этого клейкая лента резко сдергивается, благодаря чему она тянет за собой погнутый металл и возвращает его в исходное положение. В итоге, автомобиль приобретает свой прежний, доаварийный внешний вид.

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