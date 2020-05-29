Вес имеет значение: Гордон Мюррей рассказал о своем суперкаре

Британский конструктор и дизайнер Гордон Мюррей поделился подробностями о своем новом проекте – суперкаре GMA T.50.

В октябре 2017 году талантливый инженер и один из создателей легендарного суперкара McLaren F1 Гордон Мюррей создал компанию Gordon Murray Automotive.

Гордон Мюррей с эскизом суперкара GMA T.50 gordonmurrayautomotive.com

По замыслу британца, она сфокусирует свое внимание на мелкосерийном производстве суперкаров по индивидуальным заказам. И вот стали известны первые подробности о новинке.

Эскиз суперкара GMA T.50 gordonmurrayautomotive.com

Купе получило обозначение GMA T.50 и будет отличаться от других суперкаров целым рядом инноваций. В первую очередь речь идет о совершенно новом подходе к концепции создания такого класса машин. А именно, – максимальному снижению веса. Для оценки энерговооруженности своего детища Мюррей использует отношение веса к мощности. По оценке конструктора, снижение веса вдвое позволит в два раза увеличить динамику машины.

Компактные двухместное купе GMA T.50 будет оснащено атмосферным 3,9-литровым мотором V12 Cosworth-GMA. Среди особенностей этого силового агрегата – 65-градусный развала блока, возможность раскручиваться свыше 12 тысяч оборотов в минуту и наличие 48-вольтного стартер-генератора. В паре с этим мотором работает 6-ступенчатая коробка передач, которая передает всю его мощь к задним колесам.

3,9-литровый атмосферный V12 создан совместно с известной британской компанией Cosworth gordonmurrayautomotive.com

Мощность мотора достигает 650 л.с., а максимальный крутящий момент составляет 450 Нм. Таким образом удельная мощность суперкара составляет 663 л.с. на тонну веса. Для сравнения, аналогичный по размерам Porsche 911 Turbo S с 650-сильным мотором весит 1640 кг, т.е. его удельная мощность составляет 396 л.с. на тонну.

GMA T.50 станет самым легким суперкаром в мире – его вес 980 кг gordonmurrayautomotive.com

Чтобы максимально облегчить машину, в ее конструкции широко используются композитные материалы. Например, карбоновый монокок суперкара вместе с кузовными панелями весит всего 150 кг, двигатель – 180 кг, кресло водителя — около 7 кг, а два 2 пассажирских кресла суммарно около 6 кг. Вес каждой детали был точно выверен, за счет чего массу GMA Т.50 удалось снизить до 980 кг. Причем речь идет не о гоночном болиде, а об автомобиле для повседневной эксплуатации.

Среди других интересных особенностей новинки, система активного граунд-эффекта с вентилятором диаметром 400 мм и трехместный салон как у McLaren F1 – с водителем по центру и двумя пассажирами по бокам.

Суперкар GMA T.50 gordonmurrayautomotive.com

Всего компания Гордона Мюррея планирует изготовить 100 экземпляров суперкара, а его стоимость оценили в 2 млн. фунтов (2,22 млн. евро).

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