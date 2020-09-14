Когда пешеход должен пропустить авто: Верховный суд дал разъяснение

Верховный суд Украины разъяснил, когда пешеход обязан пропустить авто. Инцидент, послуживший поводом для судебного разбирательства, произошел три года назад в Чернигове.

Об этом сообщает портал Autoconsuting.

Три года назад в городе Чернигов произошел инцидент с представителями местных правоохранительных органов. Водителя оштрафовали на 255 гривен за то, что он не пропустил пешехода. Полиция посчитала, что водитель нарушил пункт 18.1 ПДД и 1-ю часть 122-й статьи КУпАП. Оштрафованный водитель подал апелляцию, которая впоследствии пришла на рассмотрение в Верховный суд.

Верховным судом было признано, что пешеходы имеют преимущество перед авто в том случае, если они находятся на "зебре". Если же пешеход при приближении авто находится на тротуаре перед переходом или только идет в его сторону, то преимущественным правом проезда обладает авто. В таком случае пешеход должен ждать, когда автомобиль проедет.

Решение ВСУ является прецедентом и позволит впредь избежать наказания за не предоставление преимущества пешеходам, если они не находятся на "зебре". Будьте внимательны за рулем!

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на дорогах Украины появятся "фантомные патрули", которые смогут фиксировать нарушения ПДД в движении.

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