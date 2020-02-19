Величайшее авто за 1 млн евро сгорело прямо посреди дороги

Печальная для всего автомобильного мира новость пришла из Монако. Прямо во время движения загорелся культовый итальянский суперкар – к сожалению, спасти его не удалось.

Как выяснил OBOZREVATEL, речь идёт о Ferrari F40 – одном из самых величайших авто в истории. Машина воспламенилась на одной из центральных улиц княжества, и к моменту приезда пожарной бригады автомобиль сгорел практически полностью.

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Причиной пожара, судя по всему, стало самовозгорание машины: на опубликованном видео видно, что огонь возник в моторном отсеке, после этого перекинулся на салон, а затем и вовсе охватил все авто.

Ущерб от произошедшего огромен, особенно если учесть цену суперкара: сейчас средняя стоимость Ferrari F40 на рынке классических авто составляет 1 млн евро.

Сгоревший Ferrari F40 facebook.com/JeromeGUTOWSKI

Сгоревший Ferrari F40 facebook.com/JeromeGUTOWSKI

Сгоревший Ferrari F40 facebook.com/JeromeGUTOWSKI

Сгоревший Ferrari F40 facebook.com/JeromeGUTOWSKI

Сгоревший Ferrari F40 facebook.com/JeromeGUTOWSKI

Отметим, что Ferrari F40 выпускался с 1987 по 1992 год. Это среднемоторный заднеприводный суперкар с кузовом типа берлинетта, оснащённый 3,0-литровым двигателем V8 мощностью 478 л.с. (577 Нм) и 5-ступенчатой МКПП. До "сотни" такой автомобиль разгоняется за 3,7 сек, максимальная скорость – 324 км/ч.

Ferrari F40 wikipedia.org

Всего было выпущено 1315 Ferrari F40.

Кстати, это далеко не единственный суперкар, который сгорел за последнее время.Как ранее сообщал OBOZREVATEL, недавно в одном из чешских тоннелей подобная судьба постигла эксклюзивный Lamborghini.

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