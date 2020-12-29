Ведущий популярного телешоу превратил Mazda MX-5 в формульный болид

Ведущий из телепрограммы "Махинаторы" на канале Discovery Ант Анстед разработал набор для переделки родстера Mazda MX-5 в легендарный болид Формулы-1 Alfa Romeo 158.

Об этом сообщает портал Carscoops. Комплект деталей, включая трубчатый каркас и немногочисленные кузовные панели обойдется в скромные $10 тысяч. А с учетом того, что приобрести оригинальный гоночный Alfa Romeo Tipo 158 практически невозможно, такой "ценник" выглядит весьма привлекательно.

Напомним, что Alfa Romeo Tipo 158 является одним из наиболее успешным гоночным автомобилем за историю Гран при. В период с 1938 по 1951 он одержал победу в 47 из 54 гонок, в том числе 13 гонок Формулы 1. Именно на этом болиде легендарный Хуан-Мануэль Фанхио завоевал свою первую победу, а также выиграл несколько исторических гонок. Автомобиль оснащался 1,5-литровым рядным 8-цилиндровым мотором и 4-ступенчатой "механикой". Мотор развивал внушительные для своего времени 190 л.с.

Фанхио финиширует первым на дебютном этапе чемпионата F1 в Сильверстоуне 13 мая 1950 года на Alfa Romeo 158 media.fca.com

Ант планирует изготовить всего 10 комплектов для самостоятельной сборки болида на основе узлов и деталей родстера Mazda. В набор также войдет подробная видео-инструкция от Анстеда.

Ант планирует реализовать всего 10 комплектов для переделки Mazda MX-5 в гоночную Alfa Romeo carscoops.com

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