ВАЗ-2108 улучшали 15 лет и превратили в чудовище

Любительский тюнинг изначально появился как возможность улучшить автомобиль. Но владелец этого ВАЗ-2108 просто упустил момент, когда все вышло из-под контроля.

Изначально над проектом работали для состязаний в заездах по прямой, но после установки турбины мощность двигателя хоть и возросла приблизительно до 350 л.с., но ее все же было недостаточно для соперничества с более производительными машинами.

Странный тюнинг ВАЗ-2108 carakoom.com

Раз уж силовая установка была испорчена и дальнейшая модификация технической части оказалась бессмысленной, владелец решил дорабатывать машину для участия в выставках – кульминации бесполезности любительского тюнинга.

Странный тюнинг ВАЗ-2108 carakoom.com

Удел таких мероприятий – вакханалия ярких красок и блестящих безделушек. Побеждает тот, кто украсит свой автомобиль максимальным количеством глупых декоративных элементов. Поэтому вазовская восьмерка теперь выглядит таким образом.

Странный тюнинг ВАЗ-2108 carakoom.com

Странный тюнинг ВАЗ-2108 carakoom.com

Несмотря на масштабные переделки кузова, ВАЗ-2108 в этом проекте по-прежнему безошибочно узнается. Агрессивный обвес, кастомная светотехника, дорогие колесные диски, в автомобиле даже зачем-то появился карбоновый капот и безрамные стекла дверей.

Странный тюнинг ВАЗ-2108 carakoom.com

Странный тюнинг ВАЗ-2108 carakoom.com

Салон также сильно изменился благодаря новой передней панели, спортивным креслам и рулевому колесу – разумеется, все это здесь исключительно для красоты. Или владельцу просто хотелось бы так думать? Даже трудно поверить, что это "движение к совершенству" заняло 15 лет.

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