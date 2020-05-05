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5 мая • обновлено в 17:51
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ВАЗ-2108 улучшали 15 лет и превратили в чудовище

5.2т
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Любительский тюнинг изначально появился как возможность улучшить автомобиль. Но владелец этого ВАЗ-2108 просто упустил момент, когда все вышло из-под контроля.

Изначально над проектом работали для состязаний в заездах по прямой, но после установки турбины мощность двигателя хоть и возросла приблизительно до 350 л.с., но ее все же было недостаточно для соперничества с более производительными машинами.

Странный тюнинг ВАЗ-2108

Странный тюнинг ВАЗ-2108

carakoom.com

Раз уж силовая установка была испорчена и дальнейшая модификация технической части оказалась бессмысленной, владелец решил дорабатывать машину для участия в выставках – кульминации бесполезности любительского тюнинга.

Странный тюнинг ВАЗ-2108

Странный тюнинг ВАЗ-2108

carakoom.com

Удел таких мероприятий – вакханалия ярких красок и блестящих безделушек. Побеждает тот, кто украсит свой автомобиль максимальным количеством глупых декоративных элементов. Поэтому вазовская восьмерка теперь выглядит таким образом.

Странный тюнинг ВАЗ-2108

Странный тюнинг ВАЗ-2108

carakoom.com

Странный тюнинг ВАЗ-2108

Странный тюнинг ВАЗ-2108

carakoom.com

Несмотря на масштабные переделки кузова, ВАЗ-2108 в этом проекте по-прежнему безошибочно узнается. Агрессивный обвес, кастомная светотехника, дорогие колесные диски, в автомобиле даже зачем-то появился карбоновый капот и безрамные стекла дверей.

Странный тюнинг ВАЗ-2108

Странный тюнинг ВАЗ-2108

carakoom.com

Странный тюнинг ВАЗ-2108

Странный тюнинг ВАЗ-2108

carakoom.com

Салон также сильно изменился благодаря новой передней панели, спортивным креслам и рулевому колесу – разумеется, все это здесь исключительно для красоты. Или владельцу просто хотелось бы так думать? Даже трудно поверить, что это "движение к совершенству" заняло 15 лет.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о ВАЗ-2109, который нашли в Украине в состоянии нового авто спустя 30 лет.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
тюнинг Лада ВАЗ б/у автомобиль авто
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Cat Basil
Cat Basil
У Ваза всегда была проблема - багажник не закрывается. Решили в Украине наладить вместо Ваза выпуск Мерседеса последней марки. Взяли чертежи у немцев, собрали по ним - получился Ваз - багажник не закрывается. Решили что рабочие - руки из жопы растут. Привезли с Германии . Собрали Мерседес, а получился Ваз - багажник не закрывается. Решилии что у начальства мозгов нет. Выписали из Германии . Собрали Мерседес, а получился Ваз - багажник не закрывается . А на пригорке наблюдая всё это разговаривают бывшие директор и главный инженер. Главный и говорит: "А вы всё говорили, что у нас мозгов нет, руки из жопы растут. А тут со времён Союза пороблено...
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