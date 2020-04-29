ВАЗ-2105 за 40 000 евро: как он выглядит и едет
Даже такой старый автомобиль, как ВАЗ-2105 может стоить баснословных денег. При условии, конечно, что он каким-то образом существенно отличается от обычных аналогов, коими наполнен рынок.
Именно такую пятёрку ВАЗ сейчас продают в Германии. За автомобиль 1984 года выпуска просят нешуточные 40 000 евро. В чем же подвох?
Все дело в том, что это не стандартный седан, а подготовленный для ралли болид Lada 2105 VFTS. В своё время таких автомобилей было выпущено не больше трёх десятков и сейчас они являются большой редкостью.
Созданием Lada 2105 VFTS занималась Вильнюсская фабрика транспортных средств (Литва), при этом каждый экземпляр уникален, поскольку дорабатывали ВАЗы индивидуально. Конкретно этот автомобиль оснащен 185-сильным двигателем 1.6 от словацкой фирмы Beres Motorsport.
Среди внешних отличий необычной пятёрки – карбоновый спойлер на крышке багажника, пластиковый обвес колесных арок и порогов, а также спортивные колеса. Внутри установлены гоночные кресла OMP, трубчатый каркас безопасности, система пожаротушения и гидроручник.
Наконец, еще один немаловажный факт – автомобиль пребывает в отличном состоянии. Недавно он претерпел реставрацию, после которой проехал всего 300 км.
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