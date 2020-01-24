Воры раскурочили автомобиль, которого еще даже нет в продаже

Колеса с автомобилей снимают довольно часто (это один из самых популярных промыслов у воров), однако в данном случае речь идёт о пострадавшем авто, которое еще не успело появиться на рынке!

Как выяснил OBOZREVATEL, в Детройте (США) вандалы сняли колеса с новенького суперкара Chevrolet Corvette C8 2020. При этом ситуация выглядит вдвойне грустно, поскольку преступники проделали свою работу достаточно топорно: раскуроченный автомобиль бросили едва ли не асфальт, вследствие чего машина могла получить еще и повреждения днища.

Пострадавший Chevrolet Corvette Stingray 2020 carscoops.com

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Скорее всего, данный автомобиль принадлежит заводу, а ездил на нём один из сотрудников компании. А всё потому, что Chevrolet Corvette C8 2020 еще нет в продаже – поставки суперкара начнутся лишь в конце февраля.

Chevrolet Corvette Stingray 2020 carscoops.com

2020 C8 #Corvette wheels jacked on a street in Detroit's West Village! 😦 Get the full story right here ➡️ https://t.co/uNrDBFgwZh pic.twitter.com/UCglXZNipD — MotorTrend (@MotorTrend) 23 января 2020 г.

Тем не менее, сильно удивляться увиденному не стоит: дело в том, что уже как несколько десятков лет Детройт остаётся одним из самых криминогенных городов не только США, но и всего мира. Так, в 2017 году число краж транспортных средств здесь составило 301 на 100 000 жителей.

Пострадавший Chevrolet Corvette Stingray 2020 carscoops.com

Пострадавший Chevrolet Corvette Stingray 2020 carscoops.com

О точной сумме убытков сказать сложно, но, очевидно одно – ущерб нанесён на несколько тысяч долларов.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Чехии на ходу самоуничтожился редкий суперкар на 200 000 евро.

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