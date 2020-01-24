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24 января • обновлено в 11:10
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Воры раскурочили автомобиль, которого еще даже нет в продаже

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Колеса с автомобилей снимают довольно часто (это один из самых популярных промыслов у воров), однако в данном случае речь идёт о пострадавшем авто, которое еще не успело появиться на рынке!

Как выяснил OBOZREVATEL, в Детройте (США) вандалы сняли колеса с новенького суперкара Chevrolet Corvette C8 2020. При этом ситуация выглядит вдвойне грустно, поскольку преступники проделали свою работу достаточно топорно: раскуроченный автомобиль бросили едва ли не асфальт, вследствие чего машина могла получить еще и повреждения днища.

Пострадавший Chevrolet Corvette Stingray 2020

Пострадавший Chevrolet Corvette Stingray 2020

carscoops.com

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Скорее всего, данный автомобиль принадлежит заводу, а ездил на нём один из сотрудников компании. А всё потому, что Chevrolet Corvette C8 2020 еще нет в продаже – поставки суперкара начнутся лишь в конце февраля.

Chevrolet Corvette Stingray 2020

Chevrolet Corvette Stingray 2020

carscoops.com

Тем не менее, сильно удивляться увиденному не стоит: дело в том, что уже как несколько десятков лет Детройт остаётся одним из самых криминогенных городов не только США, но и всего мира. Так, в 2017 году число краж транспортных средств здесь составило 301 на 100 000 жителей.

Пострадавший Chevrolet Corvette Stingray 2020

Пострадавший Chevrolet Corvette Stingray 2020

carscoops.com

Пострадавший Chevrolet Corvette Stingray 2020

Пострадавший Chevrolet Corvette Stingray 2020

carscoops.com

О точной сумме убытков сказать сложно, но, очевидно одно – ущерб нанесён на несколько тысяч долларов.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Чехии на ходу самоуничтожился редкий суперкар на 200 000 евро.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
Chevrolet курьез
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