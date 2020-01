Воры раскурочили автомобиль, которого еще даже нет в продаже

Колеса с автомобилей снимают довольно часто (это один из самых популярных промыслов у воров), однако в данном случае речь идёт о пострадавшем авто, которое еще не успело появиться на рынке!

Как выяснил OBOZREVATEL, в Детройте (США) вандалы сняли колеса с новенького суперкара Chevrolet Corvette C8 2020. При этом ситуация выглядит вдвойне грустно, поскольку преступники проделали свою работу достаточно топорно: раскуроченный автомобиль бросили едва ли не асфальт, вследствие чего машина могла получить еще и повреждения днища.

Скорее всего, данный автомобиль принадлежит заводу, а ездил на нём один из сотрудников компании. А всё потому, что Chevrolet Corvette C8 2020 еще нет в продаже – поставки суперкара начнутся лишь в конце февраля.

2020 C8 #Corvette wheels jacked on a street in Detroit's West Village! 😦 Get the full story right here ➡️ https://t.co/uNrDBFgwZh pic.twitter.com/UCglXZNipD