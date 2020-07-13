Вандалы повредили почти новый BMW i8: теперь его отдают за $100

В США на аукцион выставили необычный "биток". Гибридный суперкар BMW i8 пострадал от рук вандалов, и теперь его готовы отдать за сущие копейки.

Соответствующее объявление размещено на сайте erepairables.com.

BMW i8, стартовая цена которого - 100 долларов. Фото: erepairables.com

Судя по фотографиям, автомобиль повредили погромщики, которые сейчас особо активны в Америке на фоне массовых протестов. На машине, среди других повреждений, баллоном были нанесена аббревиатура "BLM" (Black Lives Matter, с англ. "Жизни чернокожих важны") — интернационального движения активистов, которые выступают против насилия в отношении чернокожих.

BMW i8, стартовая цена которого - 100 долларов. Фото: erepairables.com

BMW i8, стартовая цена которого - 100 долларов. Фото: erepairables.com

BMW i8, стартовая цена которого - 100 долларов. Фото: erepairables.com

Помимо разрисованного кузова, у этого BMW i8 выбиты стекла, помят капот и крышка багажника, сломан задний бампер, а также повреждена обшивка салона. При этом до повреждений это был практически новый автомобиль – из показателя на одометре следует, что суперкар успел проехать всего 3,5 тыс. км.

BMW i8, стартовая цена которого - 100 долларов. Фото: erepairables.com

BMW i8, стартовая цена которого - 100 долларов. Фото: erepairables.com

BMW i8, стартовая цена которого - 100 долларов. Фото: erepairables.com

Интересно, что стартовая цена за машину составляет всего 100 долларов. При этом на том же ресурсе есть объявления о продаже двух других поврежденных BMW i8 (в данном случае эти авто пострадали в ДТП), и они оценены намного дороже – в 18 600 и 35 500 долларов соответственно.

Скриншот объявления о продаже BMW i8, стартовая цена которого - 100 долларов. Фото: erepairables.com

Что же касается нового BMW i8, такой автомобиль стоит 122,3 тыс. долларов. Суперкар выпускался с 2014 по 2020 годы, его особенностью являлась гибридная силовая установка: 1,5-литровый бензиновый двигатель плюс два электромотора. Общая мощность агрегатов – 362 л.с. Также в арсенал входила литий-ионная батарея, которая позволяла проезжать на одном электричестве до 30 км. Максимальная скорость BMW i8 – 250 км/ч, разгон до "сотни" – 4,4 сек.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что вандалы в США разгромили автосалон с новыми Mercedes-Benz.